Сразу несколько читателей «Фонтанки» прислали в редакцию письма о хамской парковке на тротуаре в центре Петербурга.
По словам читательницы Людмилы, которая 3 декабря сделала фото стоящей на пешеходной части Торгового переулка машины, «Жигули» с ярославскими номерами на протяжении двух месяцев встают с утра у дома 2 — перед зданием школы.
«Стоит часами, в машине находятся молодые люди восточной наружности. Никто на жалобы не реагирует», — сообщает читательница.
Еще один родитель, Алексей, уверяет, что несколько раз оставлял гневные записки под дворниками автомобиля с просьбой не парковать автомобиль у учебного заведения.
«Я уже готов оставлять последнюю «черную метку» этим товарищам. И принесу из дома кирпич, положу на капот. Может, тогда пройдет», — сердится мужчина.