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Торговцы с Апраксина двора решили посоревноваться с Боярским в парковке. Родители школьников писали записки, теперь готовят кирпичи

Сразу несколько читателей «Фонтанки» прислали в редакцию письма о хамской парковке на тротуаре в центре Петербурга.

По словам читательницы Людмилы, которая 3 декабря сделала фото стоящей на пешеходной части Торгового переулка машины, «Жигули» с ярославскими номерами на протяжении двух месяцев встают с утра у дома 2 — перед зданием школы.

Фото: читатель «Фонтанки»

«Стоит часами, в машине находятся молодые люди восточной наружности. Никто на жалобы не реагирует», — сообщает читательница.

Еще один родитель, Алексей, уверяет, что несколько раз оставлял гневные записки под дворниками автомобиля с просьбой не парковать автомобиль у учебного заведения.

«Я уже готов оставлять последнюю «черную метку» этим товарищам. И принесу из дома кирпич, положу на капот. Может, тогда пройдет», — сердится мужчина.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (9)

Otkating
Тут и зарезать могут.
OldObyvatel
Перед Кадыровым извиниться за кирпич лучше заранее.
dddmmm
Он у кирпича углы сточил?
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