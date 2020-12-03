«Фонтанка» посчитала, сколько стоит одеть петербургских медиков для работы с COVID-19. Расходы на одноразовую одежду составляют не менее 45 миллионов рублей в сутки и более 1,3 миллиарда в месяц.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Петербурга, суточная потребность медиков составляет почти 200 тысяч масок, по 24 тысячи защитных костюмов и пар перчаток, 26 тысяч респираторов и столько же пар бахил.
В октябре-ноябре город провел серию закупок СИЗ на 819 миллионов рублей. По подсчетам «Фонтанки», за один защитный костюм бюджет платит в среднем 1300 рублей, бахилы — 143 рубля, респираторы — 85 за штуку, очки — 80.
Суточный гардероб медиков стоит более 45 миллионов рублей. В месяц на СИЗ расходуется 1,34 миллиарда. Больше всего денег съедают защитные костюмы.
Петербургу приходится скупать средства индивидуальной защиты по всей стране и пользоваться импортом из Китая и Малайзии, выяснила «Фонтанка». Большинство нынешних поставщиков города не имеет никакого опыта в производстве спецодежды для защиты от биологических патогенных агентов. Упрощенная процедура Росздравнадзора позволяет регистрировать любую продукцию под видом медицинских изделий и минимум пять месяцев продавать ее без подтверждения качества и безопасности. Подробнее о том, во что одевают петербургских медиков, — в материале «Фонтанки».