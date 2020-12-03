«Фонтанка» посчитала, сколько стоит одеть петербургских медиков для работы с COVID-19. Расходы на одноразовую одежду составляют не менее 45 миллионов рублей в сутки и более 1,3 миллиарда в месяц.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Петербурга, суточная потребность медиков составляет почти 200 тысяч масок, по 24 тысячи защитных костюмов и пар перчаток, 26 тысяч респираторов и столько же пар бахил.

В октябре-ноябре город провел серию закупок СИЗ на 819 миллионов рублей. По подсчетам «Фонтанки», за один защитный костюм бюджет платит в среднем 1300 рублей, бахилы — 143 рубля, респираторы — 85 за штуку, очки — 80.