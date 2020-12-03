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Суточный гардероб работающих с COVID-19 медиков Петербурга обходится в 45 миллионов рублей

«Фонтанка» посчитала, сколько стоит одеть петербургских медиков для работы с COVID-19. Расходы на одноразовую одежду составляют не менее 45 миллионов рублей в сутки и более 1,3 миллиарда в месяц.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Петербурга, суточная потребность медиков составляет почти 200 тысяч масок, по 24 тысячи защитных костюмов и пар перчаток, 26 тысяч респираторов и столько же пар бахил.

В октябре-ноябре город провел серию закупок СИЗ на 819 миллионов рублей. По подсчетам «Фонтанки», за один защитный костюм бюджет платит в среднем 1300 рублей, бахилы — 143 рубля, респираторы — 85 за штуку, очки — 80.

Суточный гардероб медиков стоит более 45 миллионов рублей. В месяц на СИЗ расходуется 1,34 миллиарда. Больше всего денег съедают защитные костюмы.

Петербургу приходится скупать средства индивидуальной защиты по всей стране и пользоваться импортом из Китая и Малайзии, выяснила «Фонтанка». Большинство нынешних поставщиков города не имеет никакого опыта в производстве спецодежды для защиты от биологических патогенных агентов. Упрощенная процедура Росздравнадзора позволяет регистрировать любую продукцию под видом медицинских изделий и минимум пять месяцев продавать ее без подтверждения качества и безопасности. Подробнее о том, во что одевают петербургских медиков, — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Garri
Если б эти СИЗы давали врачам, то у нас бы не было столько смертей. Жаль, что "Фантанка" посчитала фантазии чиновников, а не реальные затраты.
А еще лучше было б привести для сравнения сумму ежедневных расходов на содержание губернатора и других чиновников.
Mutabor
Если бы РАБОТАЛ антимонопольный аппарат, сумма была бы меньше. Плюс, они ведут отчётность о смене СИЗ в течение смены, я уверен, что бригадам дают всего один комплект, на целую смену.
Marlott
то-то они в одной маске и костюмчике из квартиры в квартиру ходят...
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