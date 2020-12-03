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Российские биатлонисты провели худшую гонку в истории на этапах Кубка мира. Лучший из россиян занял 33-е место

Провалом завершилась для мужской сборной России по биатлону спринтерская гонка на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти в четверг, 3 декабря. В топ-30 итоговых результатов не попал ни один российский спортсмен — это худший результат в истории для отечественных биатлонистов.

Первое место выиграл норвежец Тарьей Бо, вторую строчку занял Арнд Пайффер (Германия), третью — Йоханнес Бо (Норвегия).

Лучшим из россиян стали Матвей Елисеев (33-й), Александр Логинов (34-й) и Эдуард Латыпов (46-й).

Сборная России по биатлону столкнулась с проблемами по приезде в Контиолахти. Финские власти сначала не допустили до соревнований Антона Бабикова, который сдал положительный тест на коронавирус, и Евгения Гараничева, который жил в одном с ним номере. Однако повторные анализы оказались отрицательными.

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Комментарии (2)

aaignat
Это не забег крысёнышей на анаболиках обнулённого в сочи
Otkating
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— Что?
— Возможен отрицательный рост жильцов.
— Что, ... ?
— На месте дома плато, поверхность стабилизировалась.
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