Российские биатлонисты провели худшую гонку в истории на этапах Кубка мира. Лучший из россиян занял 33-е место

Провалом завершилась для мужской сборной России по биатлону спринтерская гонка на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти в четверг, 3 декабря. В топ-30 итоговых результатов не попал ни один российский спортсмен — это худший результат в истории для отечественных биатлонистов.
Первое место выиграл норвежец Тарьей Бо, вторую строчку занял Арнд Пайффер (Германия), третью — Йоханнес Бо (Норвегия).
Лучшим из россиян стали Матвей Елисеев (33-й), Александр Логинов (34-й) и Эдуард Латыпов (46-й).
Сборная России по биатлону столкнулась с проблемами по приезде в Контиолахти. Финские власти сначала не допустили до соревнований Антона Бабикова, который сдал положительный тест на коронавирус, и Евгения Гараничева, который жил в одном с ним номере. Однако повторные анализы оказались отрицательными.