Дорожные работы на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга опережают график почти на неделю. С 3 декабря на внутреннем кольце в районе Софийской улицы открыли ранее перекрытые полосы и закрыли соседние, хотя ранее ко второму этапу планировалось приступить лишь 9 декабря.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с декабря на 61-м километре внутреннего кольца КАД перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На оставшихся полосах скорость движения ограничена до 50 км/час. Подрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» приступил к монтажу вторых секций двух деформационных швов.
Монтировать первые секции подрядная организация начала 24 ноября. Были перекрыты третья и четвертая полосы, и ограничения должны были продлиться до 8 декабря. Чтобы сократить сроки работ, подрядчик увеличил количество занятых на объекте сотрудников.
Работы на 61-м километре КАД ведутся круглосуточно в три смены и сейчас идут с небольшим опережением графика. Вероятно, завершат их тоже раньше планируемого. Первоначально закончить ремонт рассчитывали 24 декабря.