Дорожные работы на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга опережают график почти на неделю. С 3 декабря на внутреннем кольце в районе Софийской улицы открыли ранее перекрытые полосы и закрыли соседние, хотя ранее ко второму этапу планировалось приступить лишь 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с декабря на 61-м километре внутреннего кольца КАД перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На оставшихся полосах скорость движения ограничена до 50 км/час. Подрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» приступил к монтажу вторых секций двух деформационных швов.