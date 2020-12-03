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На КАД сменили схему движения в районе Софийской. Ремонт идет с опережением графика

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожные работы на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга опережают график почти на неделю. С 3 декабря на внутреннем кольце в районе Софийской улицы открыли ранее перекрытые полосы и закрыли соседние, хотя ранее ко второму этапу планировалось приступить лишь 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с декабря на 61-м километре внутреннего кольца КАД перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На оставшихся полосах скорость движения ограничена до 50 км/час. Подрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» приступил к монтажу вторых секций двух деформационных швов.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Монтировать первые секции подрядная организация начала 24 ноября. Были перекрыты третья и четвертая полосы, и ограничения должны были продлиться до 8 декабря. Чтобы сократить сроки работ, подрядчик увеличил количество занятых на объекте сотрудников.

Работы на 61-м километре КАД ведутся круглосуточно в три смены и сейчас идут с небольшим опережением графика. Вероятно, завершат их тоже раньше планируемого. Первоначально закончить ремонт рассчитывали 24 декабря.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (3)

Never_Mind
Почему нельзя спланировать ремонт так, чтобы заменять сразу несколько швов на эстакадах в пределах одних полос движения, а не закрывать каждый раз на месяц, ремонтируя швы по-одному? Из 12 месяцев - 6 точно КАД превращается в сельскую дорогу в 2 полосы на южной хорде. И юго-восток города залипает в пробках. Постоянный ремонт швов и смена асфальта на одних и тех же участках раз в три года, это норма? Есть, интересно, техническая возможность сделать депутатский запрос по этой теме?
Peshekhod
Такое ощущение, что нас держат за идиотов. Эти несчастные деформационные швы ну никак не могут быть столь быстро изнашивающимися элементами. А чинят их постоянно, каждодневно и ежечасно.
monch
А вот можно уточнить - что там конкретно ремонтируют КАЖДЫЙ год, что весь Невский район встает раком???
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