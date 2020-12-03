Театр «Мастерская» выпустит на сцену «Кентервильское привидение»

5 декабря в театре «Мастерская» пройдет премьера спектакля «Кентервильское привидение». Одну из самых известных готическо-юмористических сказок Оскара Уайльда поставила режиссер Екатерина Гороховская. В спектакле речь пойдет об одной из фундаментальных ценностей человечества — о семье, о том, что может привести к ее распаду и что может помочь объединить и сохранить.
Действие перенесено с конца ХIХ столетия в 60-е годы ХХ века, когда любили свободу, внутреннюю отвагу, самостоятельность. Правда, это не всегда спасало от вероятного одиночества. Американское семейство нуворишей Отисов намерено переселиться в старую Англию; герцог Сесил желает избавиться от семейных воспоминаний в виде замка; основатель рода Кентервилей сэр Саймон бродит по коридорам своего бывшего владения в надежде найти успокоение. Все здесь несчастны, но признаться в этом не могут даже самим себе. Вирджиния Отис — единственная, кто пытается восстановить мир и вернуть спокойствие в дом. Именно ее таинственное исчезновение прекратит раздоры в семье, а совместные поиски девушки позволят понять, насколько все важны друг другу.
Финал, конечно же, окажется счастливым. Каждый получит то, о чем давно мечтал, жизненный порядок восстановится, а герои наконец осознают — значимо лишь то, что происходит здесь и сейчас.
5 декабря в 18.00. 16+
Наталия Эфендиева