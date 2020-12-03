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Доллар на бирже вернулся к сентябрьским отметкам

Биржевой курс доллара на торгах опустился ниже психологически важной отметки.

Американская валюта на бирже опустилась ниже 75 рублей. По данным на 14:50, за доллар дают 74,98 рубля. Последний раз валюта была у этой отметки 16 сентября (74,97).

Евро, в свою очередь, сегодня держится ниже 91 рубля.

Нефть марки Brent торгуется за 48,05 доллара за баррель.

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