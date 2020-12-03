В Петербурге скончались пять беременных с коронавирусом. Одного младенца не удалось спасти

В Петербурге за время пандемии скончались 5 беременных женщин, заразившихся коронавирусом. Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина 3 декабря.



Во всех случаях, кроме одного, новорожденных удалось спасти. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 806 беременных петербурженок, 212 из них переносили заболевание в тяжёлой форме. 14 пациенток подключали к ИВЛ.



Среди детей зафиксирована одна смерть от коронавируса. Скончался 16-летний подросток с тяжёлой сопутствующей патологией.

