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В Петербурге скончались пять беременных с коронавирусом. Одного младенца не удалось спасти

В Петербурге за время пандемии скончались 5 беременных женщин, заразившихся коронавирусом. Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина 3 декабря.

Во всех случаях, кроме одного, новорожденных удалось спасти. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 806 беременных петербурженок, 212 из них переносили заболевание в тяжёлой форме. 14 пациенток подключали к ИВЛ.

Среди детей зафиксирована одна смерть от коронавируса. Скончался 16-летний подросток с тяжёлой сопутствующей патологией.

Ранее «Фонтанка» рассказывала историю младенца Кирея, маму которого подключили к ИВЛ, но не смогли спасти. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей реанимационного отделения детской городской больницы в тяжёлом состоянии.

Органам опеки предстоит рассмотреть два заявления от желающих стать опекунами Кирея. Это молодой мужчина, который считает себя биологическим отцом мальчика, и двоюродная тетя покойной матери Кирея, которая проживает в Республике Мордовии.

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Комментарии (5)

Туманов
Странное дело. Первый мед вроде на дистанционном обучении, но некоторые преподаватели рьяно требуют появления студентов на очных занятиях. Не способствуют ли они этим распространению Covid-19? Студенты с этих разовых занятий приносят инфекцию домой, тем самым сводя на нет усилия по сдерживанию распространения вируса. А потом появляются такие ужасные новости.
DEMOMON
Так-то не много. Всего пять.
DrNixon
5 за журналистику. "за время пандемии" конечно не надо было вносить в заголовок! Браво, пишущая братия!
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