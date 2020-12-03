Смольный не планирует вводить новых ограничений на Новый год. Но после Рождества возможны послабления

Смольный не намерен вводить новых ограничений до Нового года, даже если заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжит расти. Об этом сообщил в ходе пресс-брифинга 3 декабря вице-губернатор Евгений Елин. «Никаких до Нового года дополнительных мер не планируем», — сказал он.

Но после праздников возможны послабления. «Хотим воспользоваться ситуацией, которую рабочий график дает, у нас есть возможность на 10 дней создать паузу, чтобы то равновесие, плато [закрепилось], и не пошли в рост заболеваний. Если удастся риск снять, то эти ограничения снимем», — пояснил Евгений Елин.

По его словам, чтобы понять эффект мер, обычно достаточно двух недель. Новый пакет коронавирусных мер был утвержден 2 декабря. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия. Также с 4 декабря не будет действовать норма, по которой театры, концертные залы и кинотеатры могут заполняться больше чем на 25%, если продали билеты до 18 ноября. С 30 декабря по 10 января не разрешается проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. Заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00.