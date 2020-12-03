В Петербурге суд изменил дату заседания по «безответственному» концерту Басты в Ледовом

Дело о нарушении коронавирусных правил, которые инспекторы Роспотребнадзора увидели на выступлении рэпера Басты в Ледовом дворце, сдвинули на день в расписании Невского райсуда.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, заседание, назначенное на два часа дня 3 декабря, перенесли на пятницу, 4 декабря. Начало в десять утра, разбираться с материалами будет судья Невского суда Виктория Черникова.



Слушателей не ждут, из-за действующих правил побывать на заседании могут только участники процесса: представители Роспотребнадзора и ОАО «Дворец спорта». Ледовому вменяют вторую часть статьи 6.3 КоАП. Вилка санкций позволяет наказать нарушителя как штрафом до полумиллиона, так и приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

