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В Петербурге суд изменил дату заседания по «безответственному» концерту Басты в Ледовом

Дело о нарушении коронавирусных правил, которые инспекторы Роспотребнадзора увидели на выступлении рэпера Басты в Ледовом дворце, сдвинули на день в расписании Невского райсуда.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, заседание, назначенное на два часа дня 3 декабря, перенесли на пятницу, 4 декабря. Начало в десять утра, разбираться с материалами будет судья Невского суда Виктория Черникова.

Слушателей не ждут, из-за действующих правил побывать на заседании могут только участники процесса: представители Роспотребнадзора и ОАО «Дворец спорта». Ледовому вменяют вторую часть статьи 6.3 КоАП. Вилка санкций позволяет наказать нарушителя как штрафом до полумиллиона, так и приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

Ледовый уже не работает. Его своим личным распоряжение временно закрыла главный санврач Северной столицы Наталья Башкетова. Директор учреждения ушёл в плановый отпуск, глава комитета по культуре получил выговор.

Скандал вокруг Ледового разгорелся после двух концертов Басты в конце ноября. Зал был по регламенту заполнен менее чем на 50%, однако в одном месте два дня подряд собирались около 6,3 тысячи человек. В протоколе Роспотребнадзора: брожения по залу, толпы зрителей без масок и социальной дистанции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Ромочка Ротенберг ау... вытягивайте домашний хоккей..... звоните своему корешу, главному хоккеисту, а то мишустик не в курсах, что в Ледовом и спорт есть. ведь прихлопнут же...
Anatolevich
Распоясались. Свобода?! Скучают о московской затрещине.
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