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ВТБ профинансирует строительство завода по производству медицинского кислорода за 1,7 млрд рублей

Банк ВТБ выдаст кредит на сумму более 1,7 млрд рублей компании «Елме Мессер Рус» на строительство завода сжиженных газов в Псковской области. Предприятие в том числе будет производить медицинский кислород и станет крупнейшим в СЗФО.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ 3 декабря, завод будет производить промышленные, пищевые и медицинские газы. Предприятие станет крупнейшим в этом сегменте производства в Северо-Западном округе. Общий объем производства составит более 90 тыс. тонн в год.

Заем выдается «Елме Мессер Рус» на 8 лет. Компания планирует запустить завод в конце 2021-го — начале 2022 года.

ООО «Елме Мессер Рус» — резидент особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. Это дочерняя компания эстонско-германской группы ELME MESSER GAAS, которая производит и поставляет промышленные и медицинские газы на рынки Прибалтики, России, Украины и Белоруссии.

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