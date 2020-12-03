Зоошоу вместо рок-концерта. Петербургские чиновники пытаются закрыть А2 и «Космонавт»

Петербургский комитет по культуре продолжает проверку городских концертных площадок: в поле зрения ревизоров снова попали клубы «Космонавт» и А2. В итоге поклонникам рока, вероятней всего, придется менять свои планы накануне долгожданных музыкальных событий.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 3 декабря, его сотрудники нашли в клубах нарушения противоэпидемиологических требований. «В результате осмотра концертных площадок надзорным органом были составлены протоколы о временном запрете деятельности, что исключает возможность проведения там мероприятий до решения суда», — рассказали в комкульте. По информации «Фонтанки» клубах, как минимум в A2, с протоколом пока не знакомились.



Результаты проверки расстроят не только хозяев клубов, но и поклонников фолка и рока — обладателям билетов на концерты группы «Мельница» в А2 и на концерты групп «Крематорий» и «Ундервуд» в «Космонавте», вероятней всего, придется искать другие варианты досуга. Музыкальные события были запланированы на 4 и 5 декабря.

В ведомстве также добавили, что со списком согласованных на конец этого года мероприятий численностью более полусотни человек можно ознакомиться на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства Петербурга. «Фонтанка» так и сделала. Среди них, например, выставка домашних животных на 4 тысячи участников и выставка новогодних подарков на 10 тысяч участников в «Экспофоруме». Еще порядка двух десятков массовых мероприятий находятся на рассмотрении.

Программа массовых мероприятий Петербурга начала стремительно претерпевать изменения после скандала с концертом Басты в Ледовом. Когда кадры с многотысячного выступления были рассмотрены на федеральном уровне, о недопустимости такого концентрата людей в пандемию заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

