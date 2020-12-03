«Вы все еще празднуете, тогда мы идем к вам». Смольный запустит горячую линию для жалоб на подпольные вечеринки

Однако чиновники Смольного и полиция готовы в любой момент выйти в рейды, чтобы бороться со злостными нарушителями коронавирусного режима. И будут это делать по зову граждан. «Горячие линии будут работать, ситуационный штаб будет работать, будут сформированы рабочие команды, которые смогут выехать в случае злостного нарушения порядка. Реагировать будем безусловно. Взаимодействие с полицией и другими правоохранительными органами налажено. Если столкнемся с фактами демонстративных нарушений, будем пресекать», — заявил он.

Тотальных проверок бизнеса на предмет соблюдения коронавирусных ограничений во время новогодних праздников не планируется. Об этом в ходе пресс-брифинга 3 декабря заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Власти Петербурга «определили те объекты, которые представляют риск». «В первую очередь, это объекты, где возможно проведение несанкционированных массовых мероприятий с большим количеством людей», — сказал вице-губернатор. Но чиновники надеются, что рейды не понадобятся. «Мы встречаемся с организаторами, объясняем позицию и пытаемся убедить, что не надо рисковать, как правило, нас слышат», — отметил он.

Ранее в интервью «Фонтанке» Евгений Елин сказал, что проверки в отношении баров, которые работают вопреки запретам, будут и в саму новогоднюю ночь, а также не исключил, что лично примет участие в рейдах.

Новый пакет коронавирусных мер был утвержден 2 декабря. В частности, вводится запрет на работу заведений общественного питания с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, а также на выставки и концерты.