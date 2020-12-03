В России снова больше пятисот коронавирусных смертей за сутки. Петербург потерял первое место

Петербург по итогам дня уступил первое место по приросту смертей от коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба на 3 декабря, в городе скончались ещё 69 человек, в Москве — на четыре умерших больше.



За последние сутки в российскую статистику попали 554 летальных случая, накануне их было 589 — это максимальное число смертей, зафиксированных за время пандемии. Больше всего смертей приходятся на Москву — там за минувший день скончались 73 человека. Петербург, где днём ранее отчитывались о 82 умерших, теперь второй. На третьей строчке Московская область, где умерли 36 человек. Ленобласти в списке нет.