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В России снова больше пятисот коронавирусных смертей за сутки. Петербург потерял первое место

Петербург по итогам дня уступил первое место по приросту смертей от коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба на 3 декабря, в городе скончались ещё 69 человек, в Москве — на четыре умерших больше.

За последние сутки в российскую статистику попали 554 летальных случая, накануне их было 589 — это максимальное число смертей, зафиксированных за время пандемии. Больше всего смертей приходятся на Москву — там за минувший день скончались 73 человека. Петербург, где днём ранее отчитывались о 82 умерших, теперь второй. На третьей строчке Московская область, где умерли 36 человек. Ленобласти в списке нет.

Всего в стране жертвами коронавируса, по версии оперштаба, стали 41 607 человек. Из них 9 126 скончались в Москве, 5 668 — в Петербурге.

Ранее в Кремле признали, что статистика, которую выдаёт оперативный штаб, может отличаться от той, которую получает президент. Владимир Путин, в частности, поручал своим полномочным представителям в регионах отслеживать и докладывать данные Минздрава. Подсчёты смертности, которые кратно отличаются от общедоступных, стали доступны журналистам. Так, по сведениям ИЦК ведомства, с апреля по ноябрь в стране на ковидных койках умерло 74, 8 тысячи пациентов. При этом Москва сообщает оперштабу аналогичные цифры, петербургская статистика стабильно меньше.

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Комментарии (3)

264239831
В 11:05- статистика замёрзла по Питеру а в 11:07- резко выросла...чудеса
Frank007
Странно почему в отсталой амереки на 200000 заболевших смертность 500 человек. Наверное они занижают цифры или умеют лечить.
263807881
Ух ты, а выздоровело-то какое количество!! Статистика, ты там не ошиблась в первой цифре, а то прямо разрыв шаблона!
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