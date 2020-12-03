«Лего», квартиру и чтобы это все закончилось. О чем просят Деда Мороза в коронавирусный год

К традиционным просьбам к Деду Морозу подарить смартфон и квартиру в 2020 году прибавились пожелания об окончании пандемии. Еще просят акулу из «Икеи».

Содержание писем проанализировали в почтовом отделении Деда Мороза в Великом Устюге. Как рассказала РИА Новости 3 декабря глава этой службы Наталья Медведкова, многие просят здоровья и чтобы пандемия как можно быстрее закончилась. Желают не болеть и самому волшебнику. Чаще всего дети просят телефоны и «Лего», гироскутеры и велосипеды. Новинка этого года — акула из «Икеи».