«Лего», квартиру и чтобы это все закончилось. О чем просят Деда Мороза в коронавирусный год

К традиционным просьбам к Деду Морозу подарить смартфон и квартиру в 2020 году прибавились пожелания об окончании пандемии. Еще просят акулу из «Икеи».
Содержание писем проанализировали в почтовом отделении Деда Мороза в Великом Устюге. Как рассказала РИА Новости 3 декабря глава этой службы Наталья Медведкова, многие просят здоровья и чтобы пандемия как можно быстрее закончилась. Желают не болеть и самому волшебнику. Чаще всего дети просят телефоны и «Лего», гироскутеры и велосипеды. Новинка этого года — акула из «Икеи».
Взрослые на мелочи не размениваются — им нужны квартиры и машины. Чуть реже стали просить о путешествиях. О материальном и нематериальном просят в пропорции 50 на 50.
Медведкова добавила, что сейчас получено уже 3,8 млн писем, хотя основной поток приходится на конец месяца. В два раза выросло количество тех, кто хочет точно знать, дошло ли его письмо, и отправляет его как заказное.