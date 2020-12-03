Установленная в городской подземке камера зафиксировала яростную потасовку в метро Петербурга. Видеозапись «Фонтанке» предоставили в ГУ МВД по городу и области 3 декабря.
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
На кадрах видно, что изначально драка началась между двумя молодыми людьми. Кулаками махали, игнорируя других пассажиров. Впрочем, и большинство людей проходили мимо, не обращая внимания на потасовку. Когда ее участники оказались на полу, разнять их решились двое парней. Им удалось оттащить драчунов друг от друга. Как видно, завершающий удар одному из них нанесла девушка.
Как ранее писала «Фонтанка», инцидент произошел накануне около шести вечера на станции метро «Площадь Александра Невского — 1». По предварительной информации, ее участниками стали пять человек. Позже были задержаны четверо выходцев с Кавказа, троим из которых нет 18 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».