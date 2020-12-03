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Водительские права и ПТС теперь будут выглядеть иначе

Распоряжение об изменении вида водительского удостоверения и ПТС вступило в силу 3 декабря. Правам добавили интернациональности.

По распоряжению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись «Водительское удостоверение», «Permis de conduir» и «Driving Licence. Выполнена она будет сиреневым цветом.

В ПТС добавят данные о сроках госрегистрации, количестве мест и технически допустимой массе. В свидетельство о регистрации внесут данные о мощности двигателя и таможенных ограничениях.

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Комментарии (4)

Путин Лутин
Это от какого года "новость"?
В моих правах и так есть эти сиреневые надписи! А обновлял я их 2 года назад!
В ПТС всегда была строка о разрешенной массе.
Фонтанка уже НГ празднует?
***_555
Неужто прикрыли кормушку с "международным" ВУ?
Pilat
Никогда не было и вот опять (с)
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