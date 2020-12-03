Водительские права и ПТС теперь будут выглядеть иначе

Распоряжение об изменении вида водительского удостоверения и ПТС вступило в силу 3 декабря. Правам добавили интернациональности.

По распоряжению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, в верхней части лицевой стороны прав будет располагаться надпись «Водительское удостоверение», «Permis de conduir» и «Driving Licence. Выполнена она будет сиреневым цветом.

В ПТС добавят данные о сроках госрегистрации, количестве мест и технически допустимой массе. В свидетельство о регистрации внесут данные о мощности двигателя и таможенных ограничениях.