В центре Петербурга из «Лексуса» дочери китайского бизнесмена украли 15 млн рублей. Вора «поймала» камера

Полиция Петербурга расследует крупную кражу в Центральном районе. Потерпевшим называет себя китайский бизнесмен, но миллионы рублей пропали из личного авто его дочери.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 декабря, в минувший вторник в петербургскую полицию обратился 49-летний индивидуальный предприниматель из Китая. По его словам, из автомобиля Lexus RX 350, который принадлежит его 25-летней дочери, пропали 15 миллионов рублей.



Иностранец объяснил, что в тот вечер припарковал машину у одного из домов по Московскому проспекту. Наличные лежали в ней. Их пропажу он обнаружил примерно в девять вечера. При этом двумя часами ранее ему понадобилось сделать остановку на улице Восстания, чтобы зайти в «Невский центр».

