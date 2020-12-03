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В центре Петербурга из «Лексуса» дочери китайского бизнесмена украли 15 млн рублей. Вора «поймала» камера

Полиция Петербурга расследует крупную кражу в Центральном районе. Потерпевшим называет себя китайский бизнесмен, но миллионы рублей пропали из личного авто его дочери.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 декабря, в минувший вторник в петербургскую полицию обратился 49-летний индивидуальный предприниматель из Китая. По его словам, из автомобиля Lexus RX 350, который принадлежит его 25-летней дочери, пропали 15 миллионов рублей.

Иностранец объяснил, что в тот вечер припарковал машину у одного из домов по Московскому проспекту. Наличные лежали в ней. Их пропажу он обнаружил примерно в девять вечера. При этом двумя часами ранее ему понадобилось сделать остановку на улице Восстания, чтобы зайти в «Невский центр».

Полицейские проверили записи с камер, установленных рядом с торговым комплексом. Оказалось, они зафиксировали момент кражи: как к автомобилю в отсутствие хозяина подходит неизвестный, открывает дверь, что-то берет из салона и уходит. Осмотр машины показал, что, кроме отпечатков пальцев ее владельцев, других следов на ней нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», заявивший в полицию о крупной краже иностранец несколько лет назад прекратил предпринимательскую деятельность. Все зарегистрированные им ИП ликвидированы.

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Комментарии (7)

SERGEY111
Все как обычно , люксовая тачка и куча нала - опять рванина безработная теперь уже китайская .
Maik5
Главное деньги на вид положить.
abzads
Надеюсь, неизвестный был в маске?
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