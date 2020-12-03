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Бывший президент Франции умер от последствий ковида

От последствий коронавирусной инфекции во Франции скончался бывший президент страны Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года.

Политик умер 3 декабря, сообщают французские СМИ. Похороны пройдут в узком кругу. Экс-президент был госпитализирован почти месяц назад, примерно через неделю его выписали. Уточняется, что причиной смерти стали последствия коронавируса.

Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974–1981 годах.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Всех генсеков, начиная с Брежнева, и Ельцина пережил. А пережить Путина не смог.
firma
Да уж, а так бы жил и жил себе человек, детей бы нарожал, а тут такая напасть смертельная.
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