Цифровой рубль на первом этапе может обойтись в 20–25 млрд реальных

Создание инфраструктуры для киберустойчивости цифрового рубля может обойтись в 20–25 миллиардов обычных рублей. Свою оценку дал Сбербанк.
Сумму 3 декабря приводит РБК, прозвучала она накануне на собрании участников банка «Россия» с представителями ЦБ. На тему крипторубля и его устойчивости высказались зампреды правления Сбербанка Анатолий Попов и Станислав Кузнецов. По их мнению, для внедрения цифрового рубля понадобится с нуля создавать систему, которая сможет справиться с угрозами для новой формы валюты. По словам Кузнецова, российские финтех компании, которым может быть интересно открыть электронные кошельки, слабо защищены. Среди рисков — хищение профиля, ошибка при идентификации, повторное использование одно и того же рубля.
В ЦБ подтверждают, что система действительна нужна, но ее стоимость пока не определена. Уже высказанная оценка определена, в том числе, опасениями традиционных банков относительно своего будущего. «Действительно этот проект, удешевив издержки для экономики, приведет к некоторому снижению маржи банков», — пояснил изданию представитель регулятора.