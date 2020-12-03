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В Москве после пожара в больнице погибли двое

В центре столицы ночью 3 декабря загорелся корпус больницы, внутри которого находились рабочие. Погибли два человека.

Как сообщает ТАСС, корпус больницы на улице Дурова загорелся после пяти утра, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Здание реконструируется, в момент возгорания внутри было больше 20 человек, их эвакуировали. Двоих спасти не удалось, мужчины погибли.

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