«Если к нам приедут туристы, мы про плато забудем немедленно». В Смольном пояснили логику новогодних запретов

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что одна из основных задач в преддверии Нового года — предотвратить массовое нашествие туристов. Если этого не сделать, экономике такое гостеприимство аукнется локдауном.



«Для этого закрыли океанариумы, зоопарки, отменили все мероприятия массовые, культурные, театральные, убрали детские спектакли. Мы любим гостей, но не в этот год, — рассказа чиновник в интервью «Фонтанке». — Если к нам приедут [туристы], мы про плато забудем немедленно. Через две недели мы получим взрывной рост. Братания на Новый год — тоже конец плато. А если и первое, и второе, не удержать вообще ничего. Отпраздновали Новый год — выпили, закусили, потанцевали, пообнимались, а потом продолжили еще две недели. А если мы разгоним [волну заболеваемости], придется карантинные меры вводить и экономику закрывать».



Напомним, накануне губернатор Александр Беглов подписал изменения в 121-е постановление Смольного, которое определяет противоэпидемические ограничения в Петербурге. Среди прочего, ужесточен и режим работы общепита. Заведения не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Исключения составят точки питания на вокзалах, аэропорту и АЗС, а также столовые при предприятиях. Прочим можно будет работать только на доставку и навынос. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.



Кроме того, на каникулах будут закрыты музеи и театры, зоопарки и аквапарки, автобусные туристические маршруты, а также ужесточены правила согласования мероприятий с численностью участников свыше 50 человек.



Полностью интервью Евгения Елина, посвященное новогодним ограничениям в Петербурге, читайте на «Фонтанке» 3 декабря.

