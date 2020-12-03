Кошку, попавшую в вентиляционную шахту на Свердловской набережной в Петербурге, спасали почти месяц. Историю в организации «Кошкиспас» 2 декабря назвали «детективной с элементами триллера и партизанщины».
Еще 1 ноября к ним обратилась владелица кошки — животное упало с балкона на крышу пристроенного к дому трехэтажного здания, после чего скрылась в шахте вентиляции. Однако, как говорят в «Кошкиспасе», настоящие проблемы начались после этого.
«Вторая и основная беда в том, что здание - арендуемая территория, и директор ее, как бы это сказать все-таки цензурно, полный ....редиска. Он был категорически против того, чтобы кошку искали с крыши и вообще искали, и явно упивался своей властью. Заявительницы со слезами, чуть ли не с боем и измором пробивались через его истерично-хамские "нет" без всяких на то логичных обоснований. И когда первый раз приехали наши спасатели, их просто не пустили», - описали ситуацию в организации.
Попасть на крышу спасатели смогли только на второй день, однако к спасению кошки это их сильно не приблизило. Причем во внутренние помещения их не пустили «в той же категоричной и хамской форме». И только спустя почти месяц, 30 ноября, выяснилось, что кошка жива и по-прежнему скрывается в том самом здании. Об этом анонимно сообщил один из сотрудников — по его словам, директор запретил им рассказывать о кошке владелице. В итоге «вредный директор» все же допустил спасателей на крышу, где они установили ловушку для кошки. В нее в итоге и попалось скрытное животное.