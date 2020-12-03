Кошку, попавшую в вентиляционную шахту на Свердловской набережной в Петербурге, спасали почти месяц. Историю в организации «Кошкиспас» 2 декабря назвали «детективной с элементами триллера и партизанщины».



Еще 1 ноября к ним обратилась владелица кошки — животное упало с балкона на крышу пристроенного к дому трехэтажного здания, после чего скрылась в шахте вентиляции. Однако, как говорят в «Кошкиспасе», настоящие проблемы начались после этого.



«Вторая и основная беда в том, что здание - арендуемая территория, и директор ее, как бы это сказать все-таки цензурно, полный ....редиска. Он был категорически против того, чтобы кошку искали с крыши и вообще искали, и явно упивался своей властью. Заявительницы со слезами, чуть ли не с боем и измором пробивались через его истерично-хамские "нет" без всяких на то логичных обоснований. И когда первый раз приехали наши спасатели, их просто не пустили», - описали ситуацию в организации.