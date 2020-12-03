Катастрофическое снижение турпотока в Петербурге пророчат участники рынка после новых ограничений Смольного

Туристический поток на новогодних праздниках в Петербурге может снизиться на 90% из-за новых ограничений Смольного. В этом уверены игроки рынка, опрошенные 3 декабря Ассоциацией туроператоров России.
Так, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что и до принятых жестких мер россияне не торопились планировать праздники в Петербурге — ждали декабря и прояснения ситуации.
«Из-за новых ограничений по темпам снижения спроса на новогодние праздники Санкт-Петербург теперь догонит прежнего лидера этого «анти-рейтинга» Москву. Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90%. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу. Останутся туристы, которые все же отправятся в Петербург на праздники, чтобы просто ходить по городу. Но абсолютное большинство аннулирует туры», – считает Сергей Ромашкин.
«Безусловно, это не самый позитивный сценарий для туристической отрасли накануне высокого новогоднего сезона. Самое жёсткое для туристов в этих ограничениях — это неработающие рестораны с 30 по 3 января. Предвидим, что туристы будут переносить даты поездок на вторую половину новогодних каникул, если, конечно, отели не решат вопрос с доставкой в номера, особенно в новогоднюю ночь и если это устроит самих путешественников», – рассказали в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.
Другие игроки рынка подтверждают, что в попытке привлечь туристов отельеры Санкт-Петербурга снижали цены до 40%. Но и низкий ценник не поможет привлечь в город туристов в новых условиях жестких ограничений.
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