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Катастрофическое снижение турпотока в Петербурге пророчат участники рынка после новых ограничений Смольного

Туристический поток на новогодних праздниках в Петербурге может снизиться на 90% из-за новых ограничений Смольного. В этом уверены игроки рынка, опрошенные 3 декабря Ассоциацией туроператоров России.

Так, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что и до принятых жестких мер россияне не торопились планировать праздники в Петербурге — ждали декабря и прояснения ситуации.

«Из-за новых ограничений по темпам снижения спроса на новогодние праздники Санкт-Петербург теперь догонит прежнего лидера этого «анти-рейтинга» Москву. Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90%. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу. Останутся туристы, которые все же отправятся в Петербург на праздники, чтобы просто ходить по городу. Но абсолютное большинство аннулирует туры», – считает Сергей Ромашкин.

«Безусловно, это не самый позитивный сценарий для туристической отрасли накануне высокого новогоднего сезона. Самое жёсткое для туристов в этих ограничениях — это неработающие рестораны с 30 по 3 января. Предвидим, что туристы будут переносить даты поездок на вторую половину новогодних каникул, если, конечно, отели не решат вопрос с доставкой в номера, особенно в новогоднюю ночь и если это устроит самих путешественников», – рассказали в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.

Другие игроки рынка подтверждают, что в попытке привлечь туристов отельеры Санкт-Петербурга снижали цены до 40%. Но и низкий ценник не поможет привлечь в город туристов в новых условиях жестких ограничений.

В «Интуристе» считают, что многие обратят внимание на отдых за КАДом, однако уже сейчас в Ленинградской области большинство востребованных объектов на новогодние праздники распроданы.

Губернатор Александр Беглов подписал внесение изменений в 121-е постановление Смольного о коронавирусных ограничениях. Исходя из них, детей лишили ёлок с хороводами, а взрослых — вечерних пиршеств и возлияний в ресторанах.

Пока что статистика по COVID-19 в Северной столице как будто показывает плато. Число новых случаев остановилось у отметки в 3700.

Новые ограничения стали эхом скандала вокруг концерта рэпера Басты в Ледовом дворце. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. Площадке грозит остановка работы до весны. Ранее собеседники «Фонтанки» объясняли, что новые ужесточения именно наследие Басты. Вторая цель — сделать город менее привлекательным для иногородних туристов во время новогодних каникул.

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Комментарии (2)

-4°
Редкая хорошая новость от Фъ!
Бешеный Заяц
Давай Беглов, гробь экономику!
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