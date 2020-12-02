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ЕСПЧ присудил петербургской ЛГБТ-активистке 10 тысяч евро за задержание на Марсовом поле

Европейский суд по правам человека присудил петербурженке Елене Беркман 10 тысяч евро за задержание на акции в октябре 2013 года. Об этом 2 октября сообщается в ЛГБТ-группе «Выход» во «ВКонтакте».

Беркман в суде представляла адвокат «Выхода» Ксения Михайлова. ЕСПЧ назвал незаконным задержание активистки на акции в честь Национального дня каминг-аута на Марсовом поле. Суд пришёл к выводу, что власти Петербурга нарушили статьи о праве на свободу и личную неприкосновенность, о свободе собраний и о запрете дискриминации. Кроме того, ЕСПЧ установил, что полиция не предотвратила издевательства над активистами со стороны их оппонентов, а также не обеспечила безопасность участников.

«Надеюсь, это дело станет пилотным для целого ряда дел, касающихся нарушения права на свободу собраний в Санкт-Петербурге для ЛГБТ-людей», — сказала Михайлова.

По воспоминаниям Беркман, на акции на Марсовом поле семь лет назад собрались около 30 ЛГБТ-активистов и около сотни «агрессивных» противников мероприятия. Участники акции обратились за помощью к правоохранителям, но те сначала якобы проигнорировали просьбу, а затем задержали 12 демонстрантов, в том числе и саму Беркман, и доставили их в 28-й отдел полиции по Центральному району Петербурга. На активистку составили протокол по статье о хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) за то, что она якобы выкрикивала оскорбления.

Сама Елена говорила, что оскорбления выкрикивали противники акции, а позже Дзержинский районный суд прекратил дело за отсутствием состава правонарушения, но в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти признать задержание незаконным отказались.

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Комментарии (4)

264237661
Россия обязана будет выплатить! Побольше бы таких решений, чтоб заставить соблюдать права человека! Ксении респект Ъ:))))
Кельт
Повелением ВВП все решения ЕСПЧ являются ничтожными и беркманы идут лесом.
nikname
Ну раз присудил, то пусть и выплачивает.
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