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МГТУ имени Баумана и его проректора оштрафовали за вспышку COVID-19

Басманный суд Москвы оштрафовал МГТУ имени Баумана на полмиллиона рублей, а его проректора по административной и правовой работе - на 300 тыс. рублей. Причиной стала вспышка коронавирусной инфекции, пояснили 2 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

Ведомство проводило расследование о несоблюдении санитарно-противоэпидемиологических требований в октябре. Поводом стали случаи заражения COVID-19. Студенты жаловались на руководство, которое не контролирует ситуацию. Факты нарушений ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ подтвердились, а в отношении должностного лица и самого вуза как юридического лица составили административные протоколы, результаты проверок отправили в суд.

Ранее суды уже наказывали сотрудников вузов за нарушение коронавирусных ограничений. Так, под штраф за нарушение коронавирусных ограничений попала врач-эпидемиолог Первого Санкт-Петербургского государственного мединститута имени Павлова.

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Комментарии (1)

263809371
А по колледжам и школам они прокатиться не хотят?) Там можно настричь гораздо больше штрафов!!!!
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