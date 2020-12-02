МГТУ имени Баумана и его проректора оштрафовали за вспышку COVID-19

Басманный суд Москвы оштрафовал МГТУ имени Баумана на полмиллиона рублей, а его проректора по административной и правовой работе - на 300 тыс. рублей. Причиной стала вспышка коронавирусной инфекции, пояснили 2 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

Ведомство проводило расследование о несоблюдении санитарно-противоэпидемиологических требований в октябре. Поводом стали случаи заражения COVID-19. Студенты жаловались на руководство, которое не контролирует ситуацию. Факты нарушений ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ подтвердились, а в отношении должностного лица и самого вуза как юридического лица составили административные протоколы, результаты проверок отправили в суд.