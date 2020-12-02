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Из-за прорыва на Московском проспекте мерзнут пациенты «ковидной» 20-й больницы

Пациенты и медперсонал городской больницы № 20 на улице Гастелло в Петербурге сутки живут с остывшими батареями. Сигнал SOS они отослали в редакцию «Фонтанки» 2 декабря.

Причиной похолодания в палатах стал прорыв на Московском проспекте у дома № 208. Из-за него без горячих батарей остались 140 домов. Завершить ремонтные работы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обещало к 10 утра, однако из-за большого объёма работ (менять пришлось 32 метра трубопровода) сроки пришлось продлить. На объекте работали семь аварийно-ремонтных бригад численностью 41 человек и 14 единиц техники.

В пресс-службе компании рассказали, что в 19:00 все сварочные работы были завершены. В данный момент системы отопления заполняются водой. Перевод трубопровода в штатный режим работы запланирован на 21:00.

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