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В Петербурге привили от гриппа более половины населения

В Петербурге от гриппа привились более 50% населения. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 декабря сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По словам чиновницы, прививки к 1 декабря сделали более 2 млн 700 тысяч горожан. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 200 тысяч.

Прививочная кампания в Петербурге продлится до середины декабря. В планах Смольного, напомним, вакцинировать 60% населения.

Ранее достичь этого показателя планировалось до конца октября. «Фонтанка» подробно рассказывала, как проходит вакцинация в городе.

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Комментарии (8)

covidlo
А в нашем коровнике перед дойкой всем вымя моют...., кто не быкует.
abitfrosty
Все знают, что они врут, они сами знают, что врут и что мы знаем. Долго еще будем ждать чего-то? Какие знаки бараны еще хотят увидеть
Чёрт Опасный
Опечатка.
150 процентов.
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