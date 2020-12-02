В Петербурге привили от гриппа более половины населения

В Петербурге от гриппа привились более 50% населения. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 декабря сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.



По словам чиновницы, прививки к 1 декабря сделали более 2 млн 700 тысяч горожан. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 200 тысяч.

Прививочная кампания в Петербурге продлится до середины декабря. В планах Смольного, напомним, вакцинировать 60% населения.