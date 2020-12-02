Дмитрий Быков расскажет про шахматных гениев — сериальных и литературных

Сериал «Ход королевы» (он же «Ферзевый гамбит», он же «Королевский гамбит», в оригинале — The Queen’s Gambit) заставил многих предпринять попытку научиться играть в шахматы. Интересно, сподвигала ли к такому набоковская «Защита Лужина»? 7 декабря слушаем онлайн в «Прямой речи» лекцию Быкова «Защита Лужина от королевского гамбита». 16+
«Ход королевы» — не единственный пример нынешнего жгучего интереса к шахматам со стороны шоу-бизнеса. Недавно в Москве состоялась премьера мюзикла «Шахматы», там тоже о соперничестве американского и русского гроссмейстеров. Мюзиклу вообще-то почти 35 лет, авторы — Тим Райс («Иисус Христос — суперзвезда») и парни из ABBA Андерсон и Ульвеус, а сейчас мюзикл переведен Алексеем Иващенко. В общем, шахматы вышли на первый план. «Защиту Лужина» Набокова тоже экранизировали (20 лет назад), и в фильме дотошные игроки разглядели несколько ошибок. В «Ходе королевы» важные партии продумывал Гарри Каспаров, и любители шахмат упиваются, разбирая их. В Лужине Набоков запечатлел некоторые черты немецкого шахматиста Курта фон Барделебена, а в героине «Хода королевы» Элизабет Хармон, говорят, нет-нет да мелькнет Бобби Фишер. И поскольку The Queen’s Gambit — тоже изначально литература, роман Уолтера Тевиса, то тем более интересно сравнить подход к шахматной теме в обоих произведениях. Что Дмитрий Быков и сделает.
Сам «разбор партий» будет проходить вживую в Москве, но будет доступна трансляция 7 декабря в 19:30.
Александра Шеромова