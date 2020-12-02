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Ford сбил пенсионера на велосипеде в Металлострое, до больницы его не довезли

Тяжелое ДТП произошло утром 2 декабря в Колпинском районе Петербурга. Пожилой велосипедист получил смертельные травмы.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 7:20 на пересечении Центрального и Северного проездов в Металлострое 47-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Fiesta, столкнулся с 64-летним велосипедистом. Пенсионер скончался по дороге в больницу.

На фото с места ДТП, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что автомобилю от удара изрядно помяло капот.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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