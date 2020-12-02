Каждому своё. В Кремле заявили, что Путин получает другую статистику по коронавирусу

Общедоступная информация о смертности от COVID-19 может отличаться от данных, которые кладут на стол Владимира Путина. СМИ пишут, что в ковидных больницах зарегистрировано почти вдвое больше умерших, чем отражает портал «стопкоронавирус.рф».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 декабря подтвердил, что «могут быть разные цифры». Расхождение данных оперативного штаба и тех, которые содержатся во внутренней статистике Минздрава, он объяснил «разными методологиями подсчёта».
Песков подчеркнул, что президент однозначно «получает абсолютно полную информацию». Комментировать корректность общедоступной статистики и разночтений с данными Минздрава, которых нет в открытом доступе, он не стал.
«Это вопрос к штабу, — цитирует Пескова «Медуза». — По смертности мы неоднократно объясняли, что существуют разные методологии подсчета и определения причины смертности. Поэтому могут быть разные цифры. Но президент, еще раз повторяю, получает абсолютно полную информацию».
В начале недели «Медиазона» и «Медуза» опубликовали данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Путин поручал своим полномочным представителям мониторить этот реестр, на сведения из ИЦК опирался Роспотребнадзор при снятии ограничений.
По этим данным, в России с апреля по 22 ноября на выделенных под коронавирус койках скончались 74 866 пациентов. «Стопкоронавирус.рф» за этот же период давал 36 516 смертей. Реестр Минздрава учитывает всех умерших в ковидных больницах вне зависимости от причины, но умершие в неспециализированных стационарах в него не попадают. При этом некоторые регионы, например Москва, Московская область и ещё 29 регионов, передают оперштабу именно эти цифры.
Оперштабы 19 регионов публикуют данные из реестра Минздрава, умножив их на понижающий коэффициент. В результате кривые графиков идентичны, но смертей в общедоступной статистике меньше. Для Петербурга, как высчитали издания, такой коэффициент с апреля по июнь был ⅔. В июле методику изменили: ежедневные данные оперштаба ровно на 15 меньше сведений из ИЦК.