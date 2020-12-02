Каждому своё. В Кремле заявили, что Путин получает другую статистику по коронавирусу

Общедоступная информация о смертности от COVID-19 может отличаться от данных, которые кладут на стол Владимира Путина. СМИ пишут, что в ковидных больницах зарегистрировано почти вдвое больше умерших, чем отражает портал «стопкоронавирус.рф».



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 декабря подтвердил, что «могут быть разные цифры». Расхождение данных оперативного штаба и тех, которые содержатся во внутренней статистике Минздрава, он объяснил «разными методологиями подсчёта».

Песков подчеркнул, что президент однозначно «получает абсолютно полную информацию». Комментировать корректность общедоступной статистики и разночтений с данными Минздрава, которых нет в открытом доступе, он не стал.