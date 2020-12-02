В Петербурге суд определился с многотысячным концертом Басты в Ледовом

Невский районный суд Петербурга рассмотрит дело об административном правонарушении в Ледовом дворце, где рэпер Баста при коронавирусных ограничениях собрал тысячи.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 2 декабря, материалы, которые накануне передал Роспотребнадзор, приняты к производству. Судебное заседание назначено на четверг, 3 декабря. Информации о времени заседания в картотеке Невского суда пока нет.
Ледовому дворцу вменяют привычную для коронавирусных реалий часть 2 статьи 6.3 КоАП. Санкции для юрлица варьируются от штрафа в 200–500 тысяч рублей до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Роспотребнадзор уверен, что учреждение нарушило действующие правила 27 и 28 ноября, когда перед наполовину пустым залом выступал рэпер Баста. Готовый впустить 13,4 тысячи человек, Ледовый продал чуть более 6,2 тысячи билетов на вечер. Несмотря на это, инспекторы отметили в протоколе толпу без масок и социальной дистанции.
Ледовый временно закрыт личным распоряжением главного санврача Северной столицы Натальи Башкетовой, его директор ушёл в отпуск, а глава комитета по культуре получил выговор.