В Петербурге суд определился с многотысячным концертом Басты в Ледовом

Невский районный суд Петербурга рассмотрит дело об административном правонарушении в Ледовом дворце, где рэпер Баста при коронавирусных ограничениях собрал тысячи.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 2 декабря, материалы, которые накануне передал Роспотребнадзор, приняты к производству. Судебное заседание назначено на четверг, 3 декабря. Информации о времени заседания в картотеке Невского суда пока нет.

Ледовому дворцу вменяют привычную для коронавирусных реалий часть 2 статьи 6.3 КоАП. Санкции для юрлица варьируются от штрафа в 200–500 тысяч рублей до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.