На территории дома во Всеволожске, где 29 ноября произошел взрыв, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это нужно, чтобы выделить из бюджета средства на ремонт. Предварительно насчитали 30 миллионов рублей.
Как сообщает 2 декабря 47News со ссылкой на администрацию Всеволожского района Ленобласти, 1 декабря во Всеволожске объявили режим ЧС локального характера, касающийся подъезда дома 22 по улице Добровольского, где произошел взрыв в одной из квартир. Эта процедура необходима, чтобы из бюджета города могли выделить средства на помощь жителям и восстановление конструктивных элементов здания.
По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, нужны деньги на аренду квартир для пяти семей — это в среднем по 20–25 тысяч рублей в месяц, а также средства на строительные работы. По примерным подсчетам, на восстановительные работы понадобится 30 миллионов рублей. Планируется демонтировать верхние плиты и укрепить перекрытия на 10, 11 и 12-м этажах. На демонтаж уйдет от 10 дней до 3 недель, а восстановительные работы продлятся примерно до конца января. «Но это без чистовой отделки», — рассказал Низовский.
В бюджете города 30 миллионов рублей будет найти затруднительно, но губернатор области пообещал выделить средства из резервного фонда, сказал чиновник.