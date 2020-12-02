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После взрыва в жилом доме во Всеволожске объявили локальный режим ЧС

Фото: Читатель «Фонтанки» Михаил

На территории дома во Всеволожске, где 29 ноября произошел взрыв, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это нужно, чтобы выделить из бюджета средства на ремонт. Предварительно насчитали 30 миллионов рублей.

Как сообщает 2 декабря 47News со ссылкой на администрацию Всеволожского района Ленобласти, 1 декабря во Всеволожске объявили режим ЧС локального характера, касающийся подъезда дома 22 по улице Добровольского, где произошел взрыв в одной из квартир. Эта процедура необходима, чтобы из бюджета города могли выделить средства на помощь жителям и восстановление конструктивных элементов здания.

По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, нужны деньги на аренду квартир для пяти семей — это в среднем по 20–25 тысяч рублей в месяц, а также средства на строительные работы. По примерным подсчетам, на восстановительные работы понадобится 30 миллионов рублей. Планируется демонтировать верхние плиты и укрепить перекрытия на 10, 11 и 12-м этажах. На демонтаж уйдет от 10 дней до 3 недель, а восстановительные работы продлятся примерно до конца января. «Но это без чистовой отделки», — рассказал Низовский.

В бюджете города 30 миллионов рублей будет найти затруднительно, но губернатор области пообещал выделить средства из резервного фонда, сказал чиновник.

Фото: Читатель «Фонтанки» Михаил

Взрыв произошел в арендуемой квартире на 12-м этаже дома 22 по улице Добровольского во Всеволожске около 21:40 29 ноября. В помещениях выбило стекла, задело стены, потолки, дверные косяки. Жильцов пришлось эвакуировать из дома, а затем определить на ночлег. В результате взрыва пострадал пятилетний мальчик из соседней квартиры, он получил травму головы. Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Причину взрыва ищут за пределами пострадавшей квартиры.

О том, кто после взрыва пришел на помощь жителям дома раньше спасателей, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

hal9000
10 дней..ага..там ремонта минимум на полгода..за 10 дней там такого ремонта наделают что лучше весь дом снести ...
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