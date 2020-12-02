На территории дома во Всеволожске, где 29 ноября произошел взрыв, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это нужно, чтобы выделить из бюджета средства на ремонт. Предварительно насчитали 30 миллионов рублей.

Как сообщает 2 декабря 47News со ссылкой на администрацию Всеволожского района Ленобласти, 1 декабря во Всеволожске объявили режим ЧС локального характера, касающийся подъезда дома 22 по улице Добровольского, где произошел взрыв в одной из квартир. Эта процедура необходима, чтобы из бюджета города могли выделить средства на помощь жителям и восстановление конструктивных элементов здания.