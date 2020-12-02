Солнце прожило половину жизни. В РАН рассказали, когда звезда начнет угрожать Земле

Солнце прожило половину своей жизни. Через несколько сотен миллионов лет поток тепла от звезды начнет угрожать Земле, рассказал 2 декабря директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. При этом в ближайшие годы его активность снизится, и количество магнитных бурь станет меньше.



Петрукович отметил, что Солнце прожило около 4,5 миллиардов лет, и ему предстоит прожить еще примерно столько же в его текущем состоянии. «Это типичный цикл жизни такой звезды. Когда оно подойдет к финальной стадии, то начнет превращаться в красного гиганта, расширится и, возможно, даже поглотит Землю», — сказал он в интервью РИА Новости.