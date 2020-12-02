Солнце прожило половину жизни. В РАН рассказали, когда звезда начнет угрожать Земле

Солнце прожило половину своей жизни. Через несколько сотен миллионов лет поток тепла от звезды начнет угрожать Земле, рассказал 2 декабря директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. При этом в ближайшие годы его активность снизится, и количество магнитных бурь станет меньше.
Петрукович отметил, что Солнце прожило около 4,5 миллиардов лет, и ему предстоит прожить еще примерно столько же в его текущем состоянии. «Это типичный цикл жизни такой звезды. Когда оно подойдет к финальной стадии, то начнет превращаться в красного гиганта, расширится и, возможно, даже поглотит Землю», — сказал он в интервью РИА Новости.
Он отметил, что звезда постепенно разогревается. «Солнце начнет угрожать Земле уже через несколько сотен миллионов лет, так как поток тепла, который будет поступать от него, станет чрезмерным для современного климата Земли», — отметил Петрукович.
При этом в ближайшие десятилетия, по словам ученого, прогнозируются низкая солнечная активность и уменьшение количества магнитных бурь.