Петербургские «мосты глупости» активизировались 2 декабря. Вслед за Южным шоссе новую жертву поймал и мост на Боровой улице. Маневры водителя фуры «за секунду до ДТП» заснял один из очевидцев.
Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексей, в 9:59 под железнодорожным мостом на Боровой улице не прошел большегруз. Видеорегистратор в машине очевидца записал, как водитель фуры в нарушение предписаний дорожных знаков повернул направо с Черниговской улицы под мост из левого ряда. Столкновение с мостом в кадр уже не попало, но грохот слышен. На фото видно, что большегрузу разломало кузов.
Незадолго до этого очередную «ГАЗель» поймал и мост на Южном шоссе. От удара ее практически сложило пополам, а проезд под мостом на некоторое время оказался перекрыт. Присоединится ли к «дискотеке» главный «мост глупости» на Софийской улице? Только в середине ноября он отметил очередной юбилей.