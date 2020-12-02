Петербургские «мосты глупости» активизировались 2 декабря. Вслед за Южным шоссе новую жертву поймал и мост на Боровой улице. Маневры водителя фуры «за секунду до ДТП» заснял один из очевидцев.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексей, в 9:59 под железнодорожным мостом на Боровой улице не прошел большегруз. Видеорегистратор в машине очевидца записал, как водитель фуры в нарушение предписаний дорожных знаков повернул направо с Черниговской улицы под мост из левого ряда. Столкновение с мостом в кадр уже не попало, но грохот слышен. На фото видно, что большегрузу разломало кузов.