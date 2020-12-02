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Сын Шумахера в 2021 году дебютирует в «Формуле-1» в одной команде с сыном российского миллиардера

Сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера, Мик Шумахер, подписал свой первый контракт с командой «Формулы-1». Начиная с 2021 года он будет выступать в составе «Хааса» (США).

«Перспектива оказаться в пелотоне «Формулы-1» в следующем году делает меня невероятно счастливым, и я просто потерял дар речи после подтверждения. Я также хочу поблагодарить своих родителей и выразить им свою любовь. Знаю, что обязан им всем. Я всегда верил, что осуществлю свою мечту о «Формуле-1». Большое спасибо также всем преданным фанатам автоспорта, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Я, как всегда, сделаю всё, что в моих силах, и с нетерпением жду возможности отправиться в это путешествие вместе «Хаасом», — цитирует 21-летнего Мика пресс-служба американской команды.

Шумахер будет выступать в одной команде с российским гонщиком Никитой Мазепиным, сыном Дмитрия Мазепина, основного акционера «Уралкалия», состояние которого составляет 1,3 млрд долларов.

Оба пилота в текущем сезона выступают в «Формуле-2». За две гонки до окончания сезона общий зачёт возглавляет Мик Шумахер. На счету сына семикратного чемпиона Ф-1 205 очков. Вторым идёт Каллум Айлотт (191). Никита Мазепин (162) — третий. Петербургский гонщик Роберт Шварцман (159) занимает четвёртую строчку.

Подробнее о Никите Мазепине и о том, как миллиардное состояние папы помогает ему в карьере, читайте в материале «Фонтанки».

Отец Мика Шумахера продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль прожил под наблюдением врачей на вилле на берегу Женевского озера.

В декабре 2018-го таблоид Daily Mail сообщил, что состояние немца значительно улучшилось, и он дышит самостоятельно.

Во второй половине 2020-го в СМИ появилось несколько сообщений о том, что состояние здоровья Шумахера улучшается, однако подробности не раскрываются; также стало известно, что в связи с пандемией коронавируса перенесено его запланированное лечение стволовыми клетками.

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Комментарии (6)

Dimitry Antonov
Клуб детей миллионеров. Впрочем, пусть лучше там гоняют, нежели на улицах городов ДТП устраивают.
261697121
Непруха какая-то с представителями России в Формуле 1. У одного папаня мафиози, у другого страшное невезение, третий вот будет кататься потому что кресло купил.
Igg
Одного взяли за имя, второго за деньги. Был у них еще третий кандидат, но у него ни того, ни другого. Сорри, Айлотт.
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