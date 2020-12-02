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В Совфеде опять обсуждают возможность выходного 31 декабря. «Когда многие устали от пандемии»

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов рассказал о возможности сделать последний день года нерабочим.

«Чтобы миллионы граждан смогли спокойно подготовиться к празднованию Нового года», — цитирует 2 декабря заявление Леонова РИА Новости.

По его словам, законопроект о признании 31 декабря выходным уже вносили в Госдуму, однако он был отклонен.

«Почему правительство не воспользовалось этим правом в 2020 году, когда многие устали от пандемии? Это добавило бы праздничного настроения», — задался вопросом Леонов

Сенатор добавил, что такой шаг поддерживают 85% россиян.

Власти Белгородской области не стали дожидаться решения на федеральном уровне и уже сделали последний день года нерабочим.

Тема выходного 31 декабря поднималась уже не раз. Так, в прошлом году президент Владимир Путин заявил, что «выходной 31 декабря — это логично». При этом он отметил, что такое решение нужно принимать «без спешки». Председатель Совета Федерации РФ также выступила за то, чтобы сделать «полурабочее» 31 декабря праздничным днем. В 2019-м целый ряд регионов ввел выходной в конце года, включая Ленинградскую область.

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Комментарии (4)

doorbal_
Решили уже все остальные вопросы. Хорошо поработали, можно и об отдыхе подумать. Моdератор, харе тереть посты! Цензуру развёл, всё за офтоп гасишься.
Гротеск
раз царь сказал, что логично, сняли шапки и в пляс...
USSR_forever
давно пора объявить выходные до конца пандемии.... будем лепить грязевиков во дворах и водить хороводы у облезших берёз и тополей, и конечно распевать наши русские народные (к примеру что-то из группы Ленинград с отечетственным трёхэтажным....).... вопрос только - как тогда выживать, если не будет зарплаты? гос-во не спешит раскошеливаться...
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