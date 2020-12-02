В Совфеде опять обсуждают возможность выходного 31 декабря. «Когда многие устали от пандемии»

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов рассказал о возможности сделать последний день года нерабочим.

«Чтобы миллионы граждан смогли спокойно подготовиться к празднованию Нового года», — цитирует 2 декабря заявление Леонова РИА Новости.

По его словам, законопроект о признании 31 декабря выходным уже вносили в Госдуму, однако он был отклонен.

«Почему правительство не воспользовалось этим правом в 2020 году, когда многие устали от пандемии? Это добавило бы праздничного настроения», — задался вопросом Леонов