В Совфеде опять обсуждают возможность выходного 31 декабря. «Когда многие устали от пандемии»

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов рассказал о возможности сделать последний день года нерабочим.
«Чтобы миллионы граждан смогли спокойно подготовиться к празднованию Нового года», — цитирует 2 декабря заявление Леонова РИА Новости.
По его словам, законопроект о признании 31 декабря выходным уже вносили в Госдуму, однако он был отклонен.
«Почему правительство не воспользовалось этим правом в 2020 году, когда многие устали от пандемии? Это добавило бы праздничного настроения», — задался вопросом Леонов
Сенатор добавил, что такой шаг поддерживают 85% россиян.
Власти Белгородской области не стали дожидаться решения на федеральном уровне и уже сделали последний день года нерабочим.
Тема выходного 31 декабря поднималась уже не раз. Так, в прошлом году президент Владимир Путин заявил, что «выходной 31 декабря — это логично». При этом он отметил, что такое решение нужно принимать «без спешки». Председатель Совета Федерации РФ также выступила за то, чтобы сделать «полурабочее» 31 декабря праздничным днем. В 2019-м целый ряд регионов ввел выходной в конце года, включая Ленинградскую область.