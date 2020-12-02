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В Петербурге больше 80 новых смертей от коронавируса. Российская статистика обновила суточный максимум

Суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в России продолжает обновлять рекорды. По данным оперштаба, ко 2 декабря в стране зафиксировали 589 коронавирусных смертей — на двадцать больше, чем накануне.

В Петербурге сбавили темпы в подсчётах, но незначительно. После вчерашних 85 умерших в статистику попали 82 человека. Город по-прежнему на первом месте в стране по новым смертям. В Москве их 75, в Ленинградской области четыре.

Всего в России за весь период пандемии смерть 41 053 человек признана коронавирусной. Единственным регионом, откуда до сих пор не поступала информация о смертельных случаях, остаётся Ненецкий автономный округ. По официальным данным, там проживает чуть более 44 тысяч человек. За последние сутки среди них нашли одного заболевшего.

В Петербурге скончались 5 599 заболевших, ещё 148 летальных исходов зарегистрированы в Ленинградской области.

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