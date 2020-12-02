Вячеслав Макаров: расклейщиков листовок про депутата Четырбока задержали

Людей, которые расклеивали листовки с изображением депутата Заксобрания от «Единой России» Дениса Четырбока с фразой про «гробовщика» бизнеса, задержали. Об этом 2 декабря заявил спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров в ходе заседания.



По данным председателя ЗакСа, исполнители, которые расклеили листовки, были задержаны «мгновенно». «Интересные там люди. Но самое главное, кто за ними стоит... Почему они — заказчики — не задержаны? Почему их не повели с пыльными мешками на голове по Невскому проспекту? Чтобы другим неповадно было», — сказал депутат.