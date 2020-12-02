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Вячеслав Макаров: расклейщиков листовок про депутата Четырбока задержали

Людей, которые расклеивали листовки с изображением депутата Заксобрания от «Единой России» Дениса Четырбока с фразой про «гробовщика» бизнеса, задержали. Об этом 2 декабря заявил спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров в ходе заседания.

По данным председателя ЗакСа, исполнители, которые расклеили листовки, были задержаны «мгновенно». «Интересные там люди. Но самое главное, кто за ними стоит... Почему они — заказчики — не задержаны? Почему их не повели с пыльными мешками на голове по Невскому проспекту? Чтобы другим неповадно было», — сказал депутат.

Он поблагодарил главу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина, его заместителя генерала Дмитрия Баранова, начальника УМВД по Петроградскому району полковника Кирилла Быкова и сотрудников ФСБ.

Парламенту в этот день предстоит рассмотреть депутатский запрос фракции «Единая Россия» к губернатору Александру Беглову с просьбой наказать виновным в расклейке листовок. Такие листовки с утверждением, что Денис Четырбок якобы автор 300 законов против бизнеса, появились в центральных районах города в ноябре.

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Комментарии (8)

doorbal_
и кто же эти негодяи? какую статью им вменили? А почему заказчики с мешками на голове должны идти?
264232661
А расклейщиков рекламы проституток или финских псевдоярмарок слабо в два дня вычислить и провести по Невскому с пыльными мешками на голове, чтобы неповадно было?
Karl111
А город как был весь обклеен рекламой проституток так и будет.. они ведь не четырбоки
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