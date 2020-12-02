Уход из Европарламента депутат — противник однополых браков — объяснил усталостью, а не участием в гей-оргии

Депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке в Брюсселе, но до того, как о ней стало широко известно. Сначала он говорил, что устал, а позже попросил прощения за «безответственное нарушение правил» карантина.
Вечеринка для гомосексуалов в баре рядом с полицейским комиссариатом в центре Брюсселя состоялась 27 ноября, СМИ написали о ней 1 декабря. «Медуза» 2 декабря рассказывает подробную историю задержанного на мероприятии депутата.
Йожеф Сайер был членом правящей в Венгрии консервативной партии «Фидес» и одним из близких соратников премьера Виктора Орбана. В 2010 году он добился запрета на однополые браки в конституции страны.
29 ноября (уже после задержания) Сайер объявил о своей отставке, объясняв уход из Европарламента усталостью от ежедневной политической борьбы. Он подчёркивал, что принял решение «после долгого периода размышлений». 1 декабря он признал, что действительно находился на вечеринке, попросил прощения за «безответственное нарушение правил» карантина и заявил о готовности понести наказание за это. Газета La Derniere Heure писала о том, что некий депутат Европарламента при появлении полиции пытался бежать через окно, но был задержан, а у участников вечеринки изъяли наркотики. Сайер утверждает, что не употреблял наркотики и не знает, откуда у него взялась обнаруженная полицейскими таблетка. При задержании он выказывал готовность пройти тест на наркотическое опьянение, подчёркивает Сайер.
Напомним, 27 ноября жители Брюсселя вызвали правоохранителей из-за шума, поскольку в связи с коронавирусом все бары и рестораны в Бельгии должны быть закрыты. На вечеринке были задержаны около 25 человек.