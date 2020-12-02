Уход из Европарламента депутат — противник однополых браков — объяснил усталостью, а не участием в гей-оргии

Депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке в Брюсселе, но до того, как о ней стало широко известно. Сначала он говорил, что устал, а позже попросил прощения за «безответственное нарушение правил» карантина.

Вечеринка для гомосексуалов в баре рядом с полицейским комиссариатом в центре Брюсселя состоялась 27 ноября, СМИ написали о ней 1 декабря. «Медуза» 2 декабря рассказывает подробную историю задержанного на мероприятии депутата.

Йожеф Сайер был членом правящей в Венгрии консервативной партии «Фидес» и одним из близких соратников премьера Виктора Орбана. В 2010 году он добился запрета на однополые браки в конституции страны.