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Влияет ли ночь на состояние ковидных больных, объяснил врач. Сама по себе она не опасна

Есть ли связь между состоянием пациентов, заболевших COVID-19, и временем суток, рассказал заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин.

Утверждение, что ночные часы наиболее тяжелы для больных, — это миф, рассказал Субботин в интервью радио Sputnik, опубликованном 2 декабря. По его словам, тяжесть течения инфекции у пациентов в реанимации не связана с временем суток. Опасность таит не сама ночь, а некоторые состояния во сне, обусловленные сопутствующими заболеваниями.

«Если мы говорим о пациентах с сопутствующей значимой патологией, например с хронической обструктивной болезнью легких или с избыточной массой тела, то у них к определенному времени при углублении сна действительно могут возникать различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания», — сказал реаниматолог. Подобные патологии медики быстро диагностируют и учитывают при лечении.

В ковидных больницах созданы все условия для круглосуточного контроля за здоровьем таких больных. «Когда пациент находится под мониторным контролем, адекватным и достаточным для его состояния, все эти вещи видны на мониторах. Мониторы сигнализируют врачам. Клиники хорошо оснащены, в них есть все, что необходимо по стандартам мониторинга. Обычные мониторные системы достаточно хорошо отслеживают состояние человека», — отметил врач.

По данным Университета Хопкинса, к утру 2 декабря мск в мире за время эпидемии коронавирусом заболели 63,7 миллиона человек, умерли от него 1,47 миллиона человек.

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Больше бреда, лучше почва
Modest_5e4ce41f7533b
Нужен академик, который расскажет о влиянии взаимного расположения звезд на течение болезни. А ночью, когда весь персонал дремлет по уголкам, помощь нуждающемуся может быть оказан с некоторым запозданием.
261847251
У меня на ковиде спина болела (грудной отдел), причём больше - именно ночью, в лежачем положении.
Пару ночей даже уснуть толком не мог.
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