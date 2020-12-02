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Презентация вакцины «Спутник V» пройдёт в ООН

Постоянное представительство России при ООН и Минздрав страны 2 декабря проведут презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщает РИА Новости, по словам пресс-секретаря постпредства Федора Стржижовского, что виртуальное мероприятие «Спутник V: вакцина от COVID-19» с детальным рассказом о препарате пройдёт на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. В нём будут участвовать глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о её регистрации в России. 14 октября он сообщил о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России планируется зарегистрировать третью вакцину.

Разработчики «Спутника V», ссылаясь на промежуточные данные клинического исследования, заверили, что препарат продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более 95% на 42-й день. Сейчас одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других странах, а также фаза IIIII в Индии. Заявки на приобретение вакцины поступили более чем от 50 стран — на 1,2 млрд доз. Выпускать её хотят в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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Комментарии (8)

Valera SPb
Судя по комментам, опять слетелись почитатели запада, чтобы грязью закидать российское достижения. Господа, вас аж наизнанку выворачивает, когда Россия делает что то полезное и хорошее. Похоже, за это хорошо платят, да? ...
Кстати, почему то забыли про традиционное "лучше бы пенсионерам раздали"! :)))))
USSR_forever
цитирую: "для профилактики".... ясно, понятно.... когда влажной салфеткой попу протираете - это тоже по сути профилактика.... вакцина не предотвращения заражения, не для облегчения течения болезни, не для исцеления.... "для профилактики"... митингующих полицаи тоже разгоняют дубинками "для профилактики"....
260657101
Первая в мире вакцина, это не та которую объявил глава государства, человек не обладающими знаниями и компетенциями в медицине и науке, а та вакцина которая прошла 3 этапа релевантного и достоверного тестирования, в соответствии с принятыми международными стандартами. "Спутник V", пока не относится к такой вакцине.
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