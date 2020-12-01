Матч второго дивизиона Узбекистана между ферганским «Нефтчи» и яйпанским «Туроном» закончился массовой дракой с участием футболистов, судьи и болельщиков.



Как сообщает 1 декабря «Чемпионат.com”, встреча команд завершилась победой «Турона» со счётом 1:0, благодаря чему клуб получил путёвку в высший национальный дивизион. Один из футболистов «Нефтчи» настолько расстроился, что подпрыгнул и пнул судью в грудь. Через некоторое время к драке присоединились фанаты, выбежавшие на поле.



Пока «Нефтчи» и футбольная ассоциация Узбекистана никак не отреагировали на инцидент.