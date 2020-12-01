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В Узбекистане футбольный матч перерос в зрелищный массовый мордобой

Матч второго дивизиона Узбекистана между ферганским «Нефтчи» и яйпанским «Туроном» закончился массовой дракой с участием футболистов, судьи и болельщиков.

Как сообщает 1 декабря «Чемпионат.com”, встреча команд завершилась победой «Турона» со счётом 1:0, благодаря чему клуб получил путёвку в высший национальный дивизион. Один из футболистов «Нефтчи» настолько расстроился, что подпрыгнул и пнул судью в грудь. Через некоторое время к драке присоединились фанаты, выбежавшие на поле.

Пока «Нефтчи» и футбольная ассоциация Узбекистана никак не отреагировали на инцидент.

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Комментарии (11)

LiChaBaTa
Каждый любитель футбола к этому причастен.
Tank Tankistovih
Кошмар
Wuhan Proletarian
Хлопкоробы чисто латинас.
А в родном Отечестве настоящий футбол "убит" баблом.
Наблюдать за пешими прогулками евро-миллионеров по зеленому полю настолько противно, что лишь тогда, когда их нагибают в еврокубках, испытываешь удовлетворение.
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