Дуэли между поэтами ныне разворачиваются не на Чёрной речке, а в инстаграме. За вечер 1 декабря, к 21 часу, музыканты Сергей Шнуров и Василий Вакуленко обменялись парой оскорбительных стихотворений.
Сначала Шнур назвал Басту «полицаем», тот оппонента — «дурачком», «стукачком», и «девочкой».
Шнур ответил (приводим фрагменты стихов):
«Кто тут девочка, родимый?
Баста — это ж женский род.
Да, она читать горазда,
И казачью носит форму».
Баста парировал:
«В каждой дырке Серый дырка с правильной резьбой
Серый левый, Серый правый, Серый — буро-голубой.
Серый знает, Серый видит, Серый — правдоруб.
И не рыба, и не мясо — овощ на пару».
Шнуров и Вакуленко, которые пикируются постоянно, шумно поругались 20 ноября на шоу «Голос» из-за песни Олега Газманова. Сегодня они продолжили перепалку после информации о том, что главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала решение о закрытии Ледового дворца после концерта Басты. Не Сумароков с Тредиаковским, конечно, но других поэтов у нас для вас нет.