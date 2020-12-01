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Баста и Шнур устроили стихотворную дуэль. Вирши строчат, как из пулемёта

Дуэли между поэтами ныне разворачиваются не на Чёрной речке, а в инстаграме. За вечер 1 декабря, к 21 часу, музыканты Сергей Шнуров и Василий Вакуленко обменялись парой оскорбительных стихотворений.

Сначала Шнур назвал Басту «полицаем», тот оппонента — «дурачком», «стукачком», и «девочкой».

Шнур ответил (приводим фрагменты стихов):

«Кто тут девочка, родимый?

Баста — это ж женский род.

Да, она читать горазда,

И казачью носит форму».

Баста парировал:

«В каждой дырке Серый дырка с правильной резьбой

Серый левый, Серый правый, Серый — буро-голубой.

Серый знает, Серый видит, Серый — правдоруб.

И не рыба, и не мясо — овощ на пару».

Шнуров и Вакуленко, которые пикируются постоянно, шумно поругались 20 ноября на шоу «Голос» из-за песни Олега Газманова. Сегодня они продолжили перепалку после информации о том, что главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала решение о закрытии Ледового дворца после концерта Басты. Не Сумароков с Тредиаковским, конечно, но других поэтов у нас для вас нет.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.

Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты, хотя в первый раз нарушений не выявил.

О том, чем Петербургу аукнется «небезопасный» концерт Басты, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Anatolevich
Да, она читать горазда,

И казачью носит форму».

Казак носит штаны. На них лампас - лампас - "Плачу налоги кровью".
_Igor_
Убожество.
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