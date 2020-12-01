СКА: В клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения матчей в Ледовом

Хоккейный клуб СКА прокомментировал ситуацию с Ледовым дворцом, где команда проводит домашние матчи чемпионата КХЛ.

В пресс-службе армейцев с Невы во вторник, 1 декабря, сообщили, что в течение сезона СКА в полном объеме соблюдал все предписания соответствующих ведомств и действовал строго по согласованию с администрацией Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором.

«Хоккейный клуб СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца. На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении», — заявили в СКА.