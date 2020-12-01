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СКА: В клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения матчей в Ледовом

Хоккейный клуб СКА прокомментировал ситуацию с Ледовым дворцом, где команда проводит домашние матчи чемпионата КХЛ.

В пресс-службе армейцев с Невы во вторник, 1 декабря, сообщили, что в течение сезона СКА в полном объеме соблюдал все предписания соответствующих ведомств и действовал строго по согласованию с администрацией Санкт-Петербурга и Роспотребнадзором.

«Хоккейный клуб СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца. На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении», — заявили в СКА.

Ранее глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь сказал, что информация о закрытии дворца «неофициальная».

Решение о закрытии Ледового дворца после концерта Басты подписала 1 декабря главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Площадка не будет работать до 15 января.

О том, чем еще Петербургу аукнется «небезопасный» концерт Басты, читайте в материале «Фонтанки».

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.

Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты, хотя в первый раз нарушений не выявил.

С 14 ноября в городе введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.

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Комментарии (4)

Anatolevich
Ротенберегу сказать, что его мальчики шайбу не пинают смелых не нашлось.

Неожиданно!!!

Но смело!
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