Информацию о закрытии Ледового дворца в комитете по физкультуре и спорту назвали «неофициальной»

Глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь не согласился с тем, что Ледовый дворец закрыт. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» 1 декабря он сказал, что эта информация «неофициальная».



«Пока это неофициальная информация, что Ледовый дворец закрыт, — ответил Шантырь на вопрос о переносе хоккейных матчей с участием СКА. — Я уверен, что Ледовый дворец разбирается там со своими проблемами, с теми недочетами, которые у них были, в рабочем режиме. Мы ждем дополнительной информации».

