Информацию о закрытии Ледового дворца в комитете по физкультуре и спорту назвали «неофициальной»

Глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь не согласился с тем, что Ледовый дворец закрыт. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» 1 декабря он сказал, что эта информация «неофициальная».
«Пока это неофициальная информация, что Ледовый дворец закрыт, — ответил Шантырь на вопрос о переносе хоккейных матчей с участием СКА. — Я уверен, что Ледовый дворец разбирается там со своими проблемами, с теми недочетами, которые у них были, в рабочем режиме. Мы ждем дополнительной информации».
Решение о закрытии Ледового дворца после концерта Басты подписала 1 декабря главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Площадка не будет работать до 15 января.
О том, чем еще Петербургу аукнется «небезопасный» концерт Басты, читайте в материале «Фонтанки».
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.
Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты, хотя в первый раз нарушений не выявил.
С 14 ноября в городе введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.