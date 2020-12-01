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Китайский аппарат «Чанъэ-5» сел на видимой стороне Луны и начнёт собирать грунт в северной части Океана Бурь

Китайский посадочный аппарат «Чанъэ-5», миссия которого заключается в доставке лунного грунта на Землю, успешно cел недалеко от вулкана на видимой стороне Луны. Об этом 1 декабря сообщает канал CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

«Чанъэ-5» был запущен 23 ноября 2020 года. Это пятая по счёту лунная миссия Китая. Аппарат должен собрать по меньшей мере 2 кг лунного грунта в северной, ранее не изучавшейся, части Океана Бурь вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны.

Собранный грунт аппарат поместит во взлетный модуль, который стартует с поверхности Луны и пристыкуется к модулю, который ждет на лунной орбите, после чего корабль ее покинет и 16–17 декабря должен будет приземлиться во Внутренней Монголии — автономном районе на севере КНР.

Последние образцы грунта были собраны еще в 1976 году советской автоматической межпланетной станцией «Луна-24». Тогда в распоряжении учёных оказались 170 граммов почвы с поверхности спутника. Если китайская миссия завершится успешно, то КНР станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить лунную почву.

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Комментарии (8)

dragvs
Зато Рогозин сел на золотой унитаз.
Sibir_5e4d67bbb7aea
Уже звучало самонадеянно на поцреотрадио: "они должны поделиться с нами грунтом"...
Drak_vr
"то КНР станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить лунную почву" - а почему третьей? Второй! США якобы 300 кг привезли, а потом потеряли, а всем кому по началу дарили кусочки при анализе оказывалось совсем не тем, а с некоторых пор они юридически запретили проводить анализ якобы грунта.
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