Китайский аппарат «Чанъэ-5» сел на видимой стороне Луны и начнёт собирать грунт в северной части Океана Бурь

Китайский посадочный аппарат «Чанъэ-5», миссия которого заключается в доставке лунного грунта на Землю, успешно cел недалеко от вулкана на видимой стороне Луны. Об этом 1 декабря сообщает канал CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.



«Чанъэ-5» был запущен 23 ноября 2020 года. Это пятая по счёту лунная миссия Китая. Аппарат должен собрать по меньшей мере 2 кг лунного грунта в северной, ранее не изучавшейся, части Океана Бурь вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны.