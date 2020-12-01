Китайский аппарат «Чанъэ-5» сел на видимой стороне Луны и начнёт собирать грунт в северной части Океана Бурь

Китайский посадочный аппарат «Чанъэ-5», миссия которого заключается в доставке лунного грунта на Землю, успешно cел недалеко от вулкана на видимой стороне Луны. Об этом 1 декабря сообщает канал CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
«Чанъэ-5» был запущен 23 ноября 2020 года. Это пятая по счёту лунная миссия Китая. Аппарат должен собрать по меньшей мере 2 кг лунного грунта в северной, ранее не изучавшейся, части Океана Бурь вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны.
Собранный грунт аппарат поместит во взлетный модуль, который стартует с поверхности Луны и пристыкуется к модулю, который ждет на лунной орбите, после чего корабль ее покинет и 16–17 декабря должен будет приземлиться во Внутренней Монголии — автономном районе на севере КНР.
Последние образцы грунта были собраны еще в 1976 году советской автоматической межпланетной станцией «Луна-24». Тогда в распоряжении учёных оказались 170 граммов почвы с поверхности спутника. Если китайская миссия завершится успешно, то КНР станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить лунную почву.