Вахтёрша школы № 101 в Нижнем Новгороде скрутила расшалившегося пятиклассника и попыталась успокоить школьника, называя его «гадёнышем». В инциденте теперь разбираются в местном министерстве образования.
Видео из учебного заведения в Ленинском районе появилось в городских пабликах 1 декабря. Школьники сняли, как женщина силой держит мальчика, который пытается выкрутиться у нее из рук.
«Иди сюда, иди сюда! Ты, гаденыш! Он еще и дерется! Сядь, я сказала, успокойся! Ты посмотри, весь класс взбудоражил. Я тебя не отпущу», — говорит женщина мальчику. Скандал привлек внимание педагогов, которые подошли к вахтерше, но она отказалась отпустить ребенка, а только взяла его за руку. Затем школьникам приказали удалить видео со своих телефонов.
bez_cenznn/vk.com
В региональном минобре порталу NN.RU сообщили, что первоначальной причиной стал конфликт между двумя учениками школы. Уже после этого вмешались сотрудники образовательного учреждения, пытаясь разнять конфликтующих. В ведомстве пообещали сделать организационные выводы после внутренней проверки.