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«Иди сюда! Ты, гаденыш!» В Нижнем Новгороде школьники сняли на видео методы воспитания от вахтёрши

Вахтёрша школы № 101 в Нижнем Новгороде скрутила расшалившегося пятиклассника и попыталась успокоить школьника, называя его «гадёнышем». В инциденте теперь разбираются в местном министерстве образования.

Видео из учебного заведения в Ленинском районе появилось в городских пабликах 1 декабря. Школьники сняли, как женщина силой держит мальчика, который пытается выкрутиться у нее из рук.

Фото: bez_cenznn/vk.com

«Иди сюда, иди сюда! Ты, гаденыш! Он еще и дерется! Сядь, я сказала, успокойся! Ты посмотри, весь класс взбудоражил. Я тебя не отпущу», — говорит женщина мальчику. Скандал привлек внимание педагогов, которые подошли к вахтерше, но она отказалась отпустить ребенка, а только взяла его за руку. Затем школьникам приказали удалить видео со своих телефонов.

bez_cenznn/vk.com

В региональном минобре порталу NN.RU сообщили, что первоначальной причиной стал конфликт между двумя учениками школы. Уже после этого вмешались сотрудники образовательного учреждения, пытаясь разнять конфликтующих. В ведомстве пообещали сделать организационные выводы после внутренней проверки.

Фото: bez_cenznn/vk.com

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Комментарии (6)

260846291
Да молодец вахтерша, старая школа! Раньше вахтерша или гардеробщица всю школоту держала в почтительном страхе, забудешь сменку - идешь и боишься. Школы теперь не оказывают услуг по воспитанию, но хоть вахтерши занимаются этим важным делом. Премию этой женщине!
Karl_Ivanovich
По отношению к подобной неадекватной школоте данное обращение, все го лишь констатация факта.
Годятся так же "ушлёпок", "утырок", а так же односложные наименования диагнозов.
Владислав М
Всё правильно вахтёрша сделала, разняла драку, угомонила неадекватного и невоспитанного подростка, который мог покалечить других детей, так должен делать любой взрослый. Вахтёрше - благодарность. Хамоватого подростка на учёт в детскую комнату полиции. А выговор надо объявлять женщине, которая неправомерно потребовала удалять видео с мобильников.
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