В доме со стеклянными «курятниками» на улице Громовой в пожаре погиб мужчина

Двадцать человек эвакуировали из дома 12 по улице Громовой во время пожара. Еще одну женщину из окна снимали с помощью пожарной лестницы.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 1 декабря, сообщение о пожаре в квартире дома 12 по улице Громовой поступило в 16.19.