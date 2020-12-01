В доме со стеклянными «курятниками» на улице Громовой в пожаре погиб мужчина

Двадцать человек эвакуировали из дома 12 по улице Громовой во время пожара. Еще одну женщину из окна снимали с помощью пожарной лестницы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 1 декабря, сообщение о пожаре в квартире дома 12 по улице Громовой поступило в 16.19.
В 3-комнатной отдельной квартире выгорело 28 квадратных метров в двух комнатах и коридоре.
С балкона четвертого этажа пожарные эвакуировали женщину. Еще 20 человек были выведены по маршевой лестнице.
В 16:59 пожар ликвидирован.
В результате возгорания погиб 50-летний мужчина.
Дом 12 по улице Громовой известен как дом со стеклянными «курятниками» на крыше. В них с советских времен расположены художественные мастерские.