FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В доме со стеклянными «курятниками» на улице Громовой в пожаре погиб мужчина

Двадцать человек эвакуировали из дома 12 по улице Громовой во время пожара. Еще одну женщину из окна снимали с помощью пожарной лестницы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 1 декабря, сообщение о пожаре в квартире дома 12 по улице Громовой поступило в 16.19.

В 3-комнатной отдельной квартире выгорело 28 квадратных метров в двух комнатах и коридоре.

С балкона четвертого этажа пожарные эвакуировали женщину. Еще 20 человек были выведены по маршевой лестнице.

В 16:59 пожар ликвидирован.

В результате возгорания погиб 50-летний мужчина.

Дом 12 по улице Громовой известен как дом со стеклянными «курятниками» на крыше. В них с советских времен расположены художественные мастерские.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Dmitry_Vasiliev
Есть улица Ульяны Громовой .... Но в статье речь про другую улицу ! Она называется улица Громова (названа так в 1939 году в честь революционера Василия Прохоровича Громова - там есть даже памятная доска про него на одном из домов).

ЧТО ЗА ИДИОТИЗМ опять - по-моему, они откровенно троллят общественность своими "Замшелыми" улицами и этой "Громовой" улицей сегодня !
Vanko
Опять начинается путаница из разряда Замшина-Замшиной.
Vanko
Фонтанка, наймите нормальных редакторов, а не из деревни! Нет никакой ул. Громовой. Есть ул. Громова.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний