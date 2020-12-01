В День Кунсткамеры музей пустит бесплатно, а его директор вместе с Чубайсом выстрелят из пушки

За два дня до Государственного Эрмитажа пустить посетителей бесплатно намерен Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого: в воскресенье, 6 декабря, там отметят День Кунсткамеры. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, пройти можно будет в порядке живой очереди по билетам, которые выдадут в кассе. Предварительного бронирования не требуется.



В залах обещают праздничную атмосферу: там будет звучать музыка барокко, а первым гостям выдадут памятные открытки.



Остальные праздничные мероприятия в этот день пройдут без широкой публики: в музее ждут Анатолия Чубайса: председатель правления Роснано стал членом нового попечительского совета МАЭ РАН. В полдень он вместе с директором Кунсткамеры Андреем Головневым выстрелит из пушки в Петропавловской крепости, а потом примет участие в официальной церемонии в самом музее, где будет объявлено и об учреждении самого попечительского совета, и о создании Международного клуба друзей Кунсткамеры.

