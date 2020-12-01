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В День Кунсткамеры музей пустит бесплатно, а его директор вместе с Чубайсом выстрелят из пушки

За два дня до Государственного Эрмитажа пустить посетителей бесплатно намерен Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого: в воскресенье, 6 декабря, там отметят День Кунсткамеры. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, пройти можно будет в порядке живой очереди по билетам, которые выдадут в кассе. Предварительного бронирования не требуется.

В залах обещают праздничную атмосферу: там будет звучать музыка барокко, а первым гостям выдадут памятные открытки.

Остальные праздничные мероприятия в этот день пройдут без широкой публики: в музее ждут Анатолия Чубайса: председатель правления Роснано стал членом нового попечительского совета МАЭ РАН. В полдень он вместе с директором Кунсткамеры Андреем Головневым выстрелит из пушки в Петропавловской крепости, а потом примет участие в официальной церемонии в самом музее, где будет объявлено и об учреждении самого попечительского совета, и о создании Международного клуба друзей Кунсткамеры.

В музее сообщают, что мероприятие намерены провести в башне Кунсткамеры, за историческим конференц-столом, за которым еще в XVIII веке собирались первые российские академики.

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Комментарии (8)

vic_5e4cd1938d1a8
В чубайса. Так же, как британцы казнили восставших сипаев в Индии ... Тогда мероприяте называлось "Дьявольский ветер". Сейчас, можно было бы назвать "Ваучерно-приватизационный сквозняк. Справедливость".
kоt-obormot
Типа дадут будущему экспонату напоследок пульнуть, что бы его полку потом фотАчкой оформить?
kuk-vasyusha
Эх лучше бы чубайсом
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