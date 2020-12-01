В лектории РАН поговорят о вреде и пользе прививок

Австралийский фильм Сони Пембертон был снят в 2013 году. Но актуальный, видимо, всегда: прививаться или нет. Называется «Привитые: любовь, страх и вакцины», показ бесплатный, после него — обсуждение. Бесплатный показ и обсуждение состоятся 3 декабря в лектории РАН в рамках Фестиваля актуального научного кино «Дни научного кино».

В прошлом году в мире втрое возросло число заболевших корью. Болезнь древняя, по симптомам похожа на грипп, заразиться очень легко, даже не вступая в тесный контакт с больным. Но прививка спасает. Быстрый рост болезни, в том числе в развитых странах, объясняют тем, что родители отказываются делать детям прививки. ВОЗ растревожена: дескать, такая тенденция «угрожает обратить вспять прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями, которые можно предотвратить при помощи вакцин». И речь идет не только о кори, но и о более опасных болезнях.

От многих напастей человечество избавилось именно благодаря прививкам. Но на другой чаше весов — те редкие случаи, когда людям становилось от прививок хуже, вплоть до летального исхода. Причем, как несколько лет назад докладывал Роспотребнадзор, 20% случаев поствакцинальных осложнений произошли из-за неправильного введения препаратов или нарушения правил их хранения. И это российский пример. В фильме расскажут об австралийском и в целом мировом опыте.



Показ бесплатный, с русскими субтитрами. Начало 3 декабря в 19.00 в лектории РАН (Университетская наб., д. 5, здание Академии наук), в 20.35 начнется обсуждение.



Маска — обязательно, регистрация по тел. 328–30–12 или по ссылке.



16+

Александра Шеромова

